Türk Kadınlar Birliği Şubesi 100. Yılda bir araya geldi

EN ESKİ ÜYELERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

1924 yılında kurulan Türk Kadınlar Birliği, bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor. Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi de bu kapsamda üyeleriyle bir kutlama programı düzenledi. İzmit’te bir otelin restoranında düzenlenen etkinlikte Şube Başkanı Aysel Baladın, şubenin ilk üyelerinden Gülşen Müstecaplıoğlu ve Ferhunde Duysak’a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

100'ÜNCÜ YILIMIZI KUTLUYORUZ

Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şube Başkanı Aysel Baladın, "Biz ilk kadın hareketini başlatan kuruluşun üyeleriyiz. Birliğimizin bu yıl kuruluşumuzun 100'üncü yılını kutluyoruz. Şubemiz 1992’de kuruldu. Şube olarak okullarımıza Atatürk köşeleri inşa ediyoruz. Öğrencilerimize burs imkânı sağlıyoruz. Genel merkezimizle işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atıyoruz” dedi.