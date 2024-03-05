Ons altın rekora koşuyor

Altın 2.117 dolar civarında tutunarak rekor seviyeye ulaştıktan sonraki dönemdeki son kazançlarını pekiştirdi.
Bu hareketler, zayıflayan ABD ekonomik verilerinin yanı sıra Fed'in bu yıl faiz indirimlerine gideceği yönündeki güçlü beklentiler nedeniyle dolar ve Hazine getirilerinin düşmesiyle gerçekleşti.
Analistler ayrıca değerli metallerin gelişmiş ekonomilerde artan resesyon risklerine ve bu yıl yapılacak ABD seçimlerine ilişkin artan belirsizliğe karşı bir koruma görevi gördüğünü öne sürdü.
Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için Cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporu başta olmak üzere bu hafta açıklanacak ABD ekonomik göstergelerini bekliyor.
Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell da Çarşamba ve Perşembe günleri ABD kongresinin karşısına çıkacak.
Kaynak: CNN Türk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.