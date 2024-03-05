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Erdoğan'dan Özel'in 'bedelli askerlik' açıklamalarına tepki: Zihniyet bozukluğunun işareti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 25 gün kala Sivas'ta vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında Özgür Özel'in bedelli askerlik açıklamalarına tepki göstererek, "CHP’nin yeni genel başkanı ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

Erdoğan'dan Özel'in 'bedelli askerlik' açıklamalarına tepki: Zihniyet bozukluğunun işareti mask
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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Selçuklular'ın emaneti, Aşık Veysel'in güven yuvası Sivas'a ikrarımız var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz.

Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakın kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi birinde mahsur kalmasına seyirci kalmayacağız.

Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı’na giden yolun önce kendi insanımıza güvenmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.

Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi fay hatları üzerinden yürütülen krizlerin, terörün ülkemize hangi maliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Bugün alanımızda katılım ne kadar diye sordum. Şu anda karşımda 75 bin kişi var. İşte Sivas bu.

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin birlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın sebebi bu. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir.

Gençler burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü. Hayal edilemeyen yerlere geldi. Her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücra noktasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdi.

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide zaman içinde söylemler değişti, hatta başkanlık koltuğunda oturanlar da değişti. Hiçbir değişim CHP’nin siyasi. Bu partide öyle bir şey var ki her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimler de kendine oy veremese de, Kuzey Kıbrıs’taki Maraş’ın adını daha önce hiç duymasa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal’in kendisine göre bir tarzı vardı. 13 kez Bay Bay Kemal yaptı.

CHP’nin yeni genel başkanı ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Kendince oynadığı orta oyunlarını daha önce hiç takip etmediğimiz için çapı konusunda pek fikir sahibi değildik. Kameralar oraya çevrilince sadece CHP’li kardeşlerimizi değil inanın bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını onu oraya getirenler de takip etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğin

Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Anlaşılan makamını bağışlayan ağababaları kulağını çekmiş ki kendini daha sonra düzeltmeye çalıştı. Biz 40 yıldır. Bölücü terörle mücadele eden ülkeyiz.

Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin, varsın CHP genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM’lenmekten durmasın. Biz bölücülükle yan yana, kibir sahibi olmayacağız. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. CHP’nin mevcut durumuna bakıp da umudu sönen insanlarımızdan çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu vizyonsuzluğa mahkûm ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle aziz milletimizin hizmetindeyiz.

Ramazan’da tutacağınız oruçların şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum. Rabbim bizlere ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart’ta milli irade bayramına da birlikte olmayı hazin etsin inşallah. Sivaslı kardeşlerimin bu hususta tüm Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum.

Sivas’a da son 21 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 197 milyar Tl tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin kişilik kapasiteli Yüksek öğretim yurtları inşa ettik. Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahipleri için 4,5 milyar TL’lik kaynak aktardık. Toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesis hizmete aldık. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Kaynak: CNN TÜRK

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05 Mar 2024 - 16:22 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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