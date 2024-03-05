Valilikten fırtına uyarısı, 75 kilometre hızla esecek

Kocaeli Valiliği, Batı Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karı Severiz - Fırtına yerine kar haberleri bekliyoruz, lütfen.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.