Valilikten fırtına uyarısı, 75 kilometre hızla esecek

Kocaeli Valiliği, Batı Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ