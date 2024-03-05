Gebze Belediyespor Play-Off için sahada

SON İKİ MAÇINI KAZANMASI GEREKİYOR
Ligde 40 puanla 5.sırıada yer alan Kırmızı-Beyazlı ekip, Ankara deplasmanında kazanıp, Play-Off şansını son haftaya taşımak istiyor. Gebze Belediyespor, son hafta sahasında Tarım Kredi gençlik ile karşılaşacak. Son hafta Gebze Belediyespor’un Play-Off yarışı yaptığı 4.sıradaki Saint Joseph ise lider Milas Belediyespor ile oynayacak. Temsilcimiz, son iki maçını kazanması halinde Play-Off’a çıkma şansı oldukça fazla bulunuyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.