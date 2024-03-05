Hisareynspor, lider Gölcükspor’u yendi

YARIŞA ORTAK OLDU

41 puanla grupta liderlik koltuğunda oturan Gölcükspor, Değirmendere Stadı’nda konuk ettiği Hisareynspor’u yenmesi halinde şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. 32 puanla haftaya 4.sırada giren Hisareynspor ise güçlü rakibini yenip, Play-Off umutlarını son haftalara taşımak istiyordu. Hisareynspor, bu kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı, puanını 35’e çıkardı. Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off yarışında yeniden umutlandı.

HİSAREYNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Hisareynspor’un gollerini 10.dakikada Enes Sait, 50.dakikada İsmail Kapgı attı. Gölcükspor’un beraberlik golü ise 70.dakikada geldi. Hisareynspor’da ikinci golü atan İsmail Kapgı 55.dakikada kırmızı kart gördü. Bu grupta zirve yarışı yapan Yeşilovaspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit 41 FK’yı 3-0 mağlup etti. Bordo-Mavili ekip, puanını 38’e çıkardı, bir maç eksiğiyle lider Gölcükspor’u 3 puan geriden takip etmeye başladı.



U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Gölcükspor 18 12 5 1 65 12 41 2-Karamürsel İ.Y 17 11 5 1 48 13 38 3-Yeşilovaspor 17 12 2 3 40 16 38 4-Hisareynspor 17 10 5 2 47 25 35 5-Kullarspor 17 9 6 2 40 12 33 6-Derince Birlikspor 16 8 1 7 31 24 25 7-Başiskele Birlikspor 17 8 1 8 41 36 25 8-İzmit 41 FK 17 5 1 11 34 56 16 9-Esenspor 17 5 0 12 19 72 15 10-Kartepe Belediye 17 0 0 17 0 48 0 11-Bağçeşmespor 18 0 0 18 0 51 0

TOPLU SONUÇLAR

Derince Birlik: Karamürsel İY

Başiskele Belediye: 3 Kartepe Bel: 0 (H)

Yeşilovaspor: 3 İzmit 41 FK: 0

Gölcükspor: 1 Hisareynspor: 2

Kullarspor: 3 Bağçeşmespor: 0 (H)