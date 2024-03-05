Hisareynspor, lider Gölcükspor’u yendi

YARIŞA ORTAK OLDU
41 puanla grupta liderlik koltuğunda oturan Gölcükspor, Değirmendere Stadı’nda konuk ettiği Hisareynspor’u yenmesi halinde şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. 32 puanla haftaya 4.sırada giren Hisareynspor ise güçlü rakibini yenip, Play-Off umutlarını son haftalara taşımak istiyordu. Hisareynspor, bu kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı, puanını 35’e çıkardı. Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off yarışında yeniden umutlandı.
HİSAREYNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Hisareynspor’un gollerini 10.dakikada Enes Sait, 50.dakikada İsmail Kapgı attı. Gölcükspor’un beraberlik golü ise 70.dakikada geldi. Hisareynspor’da ikinci golü atan İsmail Kapgı 55.dakikada kırmızı kart gördü. Bu grupta zirve yarışı yapan Yeşilovaspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit 41 FK’yı 3-0 mağlup etti. Bordo-Mavili ekip, puanını 38’e çıkardı, bir maç eksiğiyle lider Gölcükspor’u 3 puan geriden takip etmeye başladı.
U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Derince Birlik: Karamürsel İY
Başiskele Belediye: 3 Kartepe Bel: 0 (H)
Yeşilovaspor: 3 İzmit 41 FK: 0
Gölcükspor: 1 Hisareynspor: 2
Kullarspor: 3 Bağçeşmespor: 0 (H)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.