TCMB'de ek faiz artışı olacak mı? Bakan Şimşek'ten net açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu. Bloomberg'in haberine göre Bakan Şimşek parasal sıkılaştırma politikası konusunda " Merkez Bankası yeterli olduğumuzu düşünüyor" dedi.

Ayrıca Bakan Şimşek "İlerlemek için sabırlı ve kararlı olmalıyız" açıklamasında bulundu. Mehmet Şimşek, enflasyon baskısı karşısında Merkez Bankası'nın para politikasının yeterince sıkı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin bir geçiş döneminde olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, ekonomiden sorumlu yetkililer ek seçici kredi sıkılaştırma ve niceliksel sıkılaştırma adımları planladıklarını ifade etti.

Sekiz adımda toplam 3.650 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayında gösterge faizini yüzde 45'te sabit bıraktı. Banka geçtiğimiz ay, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak açıkladı.

Kaynak: Hürriyet