SP’li Mutlu vites yükseltti

Mutlu, “Herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan belediyecilik geliyor. Mevcut yönetim için ‘rakibi yok algısı’ yaratmaya çalışsalar da kazanacak en güçlü aday bizim yönetimimiz. Halk bunu görüyor” dedi.

İŞÇİYE ZAM SÖZÜNÜ YİNELEDİ

Site ziyaretleri ve sahil turunda belediye personeli ile de karşılaşan Mutlu, “Lütfen belediyede çalışan arkadaşlarınıza bu sözlerimi iletin, sizlerin ekmeği ile oynayacağımız algısını yaratıyorlar. Aksine, biz göreve gelir gelmez işçi ve memur tüm çalışanlarımıza yüzde 25 zam yapacağız. Başiskele Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi