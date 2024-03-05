SP’li Mutlu vites yükseltti

Mutlu, “Herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan belediyecilik geliyor. Mevcut yönetim için ‘rakibi yok algısı’ yaratmaya çalışsalar da kazanacak en güçlü aday bizim yönetimimiz. Halk bunu görüyor” dedi.
İŞÇİYE ZAM SÖZÜNÜ YİNELEDİ
Site ziyaretleri ve sahil turunda belediye personeli ile de karşılaşan Mutlu, “Lütfen belediyede çalışan arkadaşlarınıza bu sözlerimi iletin, sizlerin ekmeği ile oynayacağımız algısını yaratıyorlar. Aksine, biz göreve gelir gelmez işçi ve memur tüm çalışanlarımıza yüzde 25 zam yapacağız. Başiskele Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.