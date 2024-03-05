Türel, bu tavrıyla siyasi nezaket örneği gösterirken, yarışın böyle seviyeli gidebileceğini de gösterdi. AK Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, İYİ Parti, BTP, Yeniden Refah Partisi ve Milli Yol Partisi stantlarını ziyaret eden Türel, tüm partililerle seçimler üzerine sohbet etti ve başarı dileklerini iletti. Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de kardeşliğe ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu söyleyen Türel, Gebze’de de seçim sürecinin huzur içerisinde geçtiğini ve böyle sonuçlanmasını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi