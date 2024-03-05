Türel, bu tavrıyla siyasi nezaket örneği gösterirken, yarışın böyle seviyeli gidebileceğini de gösterdi. AK Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, İYİ Parti, BTP, Yeniden Refah Partisi ve Milli Yol Partisi stantlarını ziyaret eden Türel, tüm partililerle seçimler üzerine sohbet etti ve başarı dileklerini iletti. Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de kardeşliğe ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu söyleyen Türel, Gebze’de de seçim sürecinin huzur içerisinde geçtiğini ve böyle sonuçlanmasını diledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.