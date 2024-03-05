Kocaman, sıkılmadık el çalmadık kapı bırakmıyor

İLYAS ŞEKER EŞLİK ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Kocaman son olarak Uzunbey ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kocaman’a AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu eşlik etti.

“KALICI ESERLER BIRAKTIK”

Vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi veren ve ilçenin her noktasında kalıcı eserler bıraktıklarını belirten Kocaman, “Bizleri hanelerinde ağırlayan hemşehrilerimize gösterdikleri nazik ev sahipliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de emin adımlarla ilerliyoruz. Yapacağımız yatırımlarla hedefimize ulaşacağız” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Kartepe’nin son beş yılda 30 bin göç aldığını belirten Başkan Kocaman, “En çok göç alan ilçe durumundayız. Belde kültüründen ilçe olma yolunda projelerimizi hazırladık. Maşukiye Mahallesi’nde ikinci etap çalışma ile turistik lokasyonlara ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getireceğiz. Ataşehir Mahallesi’nde 9746 metrekare alan üzerine kapalı pazar yapacağız. Ataevler Mahallesi’nde 3571 metrekare alan üzerine Ataevler Kent Çarşı’nı yapacağız. Önümüzdeki dönemde de insan odaklı projelerle gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten