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Silahla trafik tabelalarına ateş ediyordu, serbest bırakıldı

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Kocaeli'de silahla trafik tabelalarına ateş eden E.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Silahla trafik tabelalarına ateş ediyordu, serbest bırakıldı mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla trafik tabelalarına ateş eden kişinin kimliğini belirledi. Asayiş Şube ekipleri, E.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.E, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kamu Malına Zarar Verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. E.E. bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

# Kocaeli

05 Mar 2024 - 17:37 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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