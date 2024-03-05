Tuzlaspor maçı biletleri satışa çıktı

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
Kocaelispor Kulübü Pazar akşamı Tuzlaspor ile oynanacak kritik maçın biletlerini dün itibariyle satışa çıkardı. Taraftarlar Passo.com. tr’den biletlerini temin edebilecek. Öğrenci taraftarların ise indirimli biletlerini hafta içi KS Store’den, ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını göstererek yükletebilecek. Taraftardan gelen bilet fiyatlarında indirime gidilmesine yönelik talepler yönetim tarafından değerlendirilmedi. Geçtiğimiz haftalardaki bilet fiyatları geçerli. Takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Pazar akşamki maça gelecek taraftar sayısı merak ediliyor.
Hangi tribün ne kadar?
UEFA Batı Numaralı alt: 300 TL
Öğrenci: 210 TL
UEFA Batı Numaralı üst: 225
Öğrenci: 155 TL
Doğu Maraton alt: 120 TL
Öğrenci: 85 TL
Doğu Maraton üst: 100 TL
Öğrenci: 70 TL
Güney Kale arkası: 70 TL
Öğrenci: 50 TL
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.