Tuzlaspor maçı biletleri satışa çıktı

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Kocaelispor Kulübü Pazar akşamı Tuzlaspor ile oynanacak kritik maçın biletlerini dün itibariyle satışa çıkardı. Taraftarlar Passo.com. tr’den biletlerini temin edebilecek. Öğrenci taraftarların ise indirimli biletlerini hafta içi KS Store’den, ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını göstererek yükletebilecek. Taraftardan gelen bilet fiyatlarında indirime gidilmesine yönelik talepler yönetim tarafından değerlendirilmedi. Geçtiğimiz haftalardaki bilet fiyatları geçerli. Takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Pazar akşamki maça gelecek taraftar sayısı merak ediliyor.

Hangi tribün ne kadar?

UEFA Batı Numaralı alt: 300 TL

Öğrenci: 210 TL

UEFA Batı Numaralı üst: 225

Öğrenci: 155 TL

Doğu Maraton alt: 120 TL

Öğrenci: 85 TL

Doğu Maraton üst: 100 TL

Öğrenci: 70 TL

Güney Kale arkası: 70 TL

Öğrenci: 50 TL

Kaynak: Spor servisi