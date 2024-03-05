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Facebook ve Instagram çöktü mü?

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Popüler sosyal medya platformları Instagram'a ve Facebook'a ulaşım sağlanamadığı belirtiliyor. Kesinti izleme sitesi Downdetector'a göre, binlerce Instagram kullanıcısı uygulamayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtiyor.

Facebook ve Instagram çöktü mü? mask
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Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çılkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti. Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

5 MART 2024 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da ve Facebook'ta anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Kaynak: NTV

05 Mar 2024 - 18:46 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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