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Yukarıyla açıldı, aşağıyla aynı kaldı

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Haftayı Erzurumspor FK deplasman beraberliğiyle geçiren Yeşil-Siyahlı ekibimizin ilk 2 ile arasındaki puan farkı biraz daha açılırken, en yakın takipçisi ve Play-Off’un altıyla olan fark ise değişmedi.

Gökhan Beşiktaş
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PLAY-OFF’UN ALTIYLA FARK DEĞİŞMEDİ

Trendyol 1.Lig’de 25. hafta önceki gün Ankara’da oynanan tek maçla kapandı. G.Birliği ile Şanlıurfa karşılıklı gollerle 1-1 kaldı. Üçüncü sıradaki yeri değişmeyen Kocaelispor’un liderle arasındaki fark 16’ya, ikinciyle ise 7’ye çıktı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin en yakın takipçisiyle arasındaki 2 ve Play-Off’un altıyla arasındaki 6 puanlık fark ise değişmedi. Temsilcimiz ilk 10’da yer alan takımlar arasında Sakaryaspor’un ardından kalesinde en çok gol gören ikinci ekip konumunda. Ligde en çok kazanan ve kaybeden takımlar sırasında üçüncü durumda yer alan Körfez en fazla gol atan 5’inci ekip. 

Trendyol 1.Lig Puan Durumu

1.EYÜPSPOR                    25           20           1             4             61           20           61

2.GÖZTEPE A.Ş.               25           16           4             5             44           15           52

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3.KOCAELİSPOR               25           13           6             6             38           27           45

4.SAKARYASPOR A.Ş.     25           12           7             6             39           28           43

5.BODRUM FK                  25          12           6             7             34           18           42

6.TEKSÜT BANDIRMA SP25         11           7             7             35           21           40

7.AHLATCI ÇORUM FK    25           11           6             8             39           25           39

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8.BOLUSPOR                   25           11           6             8             23           26           39

9.GENÇLERBİRLİĞİ          25           8             10           7             25           26           34

10.ERZURUMSPOR FK    25           8             10           7             23           21           31

11. KEÇİÖRENGÜCÜ       25           8             7             10           24           31           31

12.ÜMRANİYESPOR        25           8             6             11           28           36           30

13.MANİSA FUTBOL KUL25          6             10           9             27           27           28

14.ADANASPOR A.Ş.      25           8             2             15           21           38           26

15. ŞANLIURFASPOR      25           5             9             11           17           29           24
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16.TUZLASPOR A.Ş.         25           6             6             13           24           41           24

17.ALTAY                           25           5             3             17           12           49           15

18.BITEXEN GİRESUN     25           2             4             19           11           47           7

Not: Erzurum FK, Altay ve Giresun’un 3’er puanları bilindi.

# kocaelispor, Ankara, hafta, Körfez
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05 Mar 2024 - 19:16 Kocaeli- Spor --- Okunma

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