Yukarıyla açıldı, aşağıyla aynı kaldı

PLAY-OFF’UN ALTIYLA FARK DEĞİŞMEDİ

Trendyol 1.Lig’de 25. hafta önceki gün Ankara’da oynanan tek maçla kapandı. G.Birliği ile Şanlıurfa karşılıklı gollerle 1-1 kaldı. Üçüncü sıradaki yeri değişmeyen Kocaelispor’un liderle arasındaki fark 16’ya, ikinciyle ise 7’ye çıktı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin en yakın takipçisiyle arasındaki 2 ve Play-Off’un altıyla arasındaki 6 puanlık fark ise değişmedi. Temsilcimiz ilk 10’da yer alan takımlar arasında Sakaryaspor’un ardından kalesinde en çok gol gören ikinci ekip konumunda. Ligde en çok kazanan ve kaybeden takımlar sırasında üçüncü durumda yer alan Körfez en fazla gol atan 5’inci ekip.

Trendyol 1.Lig Puan Durumu

1.EYÜPSPOR 25 20 1 4 61 20 61

2.GÖZTEPE A.Ş. 25 16 4 5 44 15 52

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3.KOCAELİSPOR 25 13 6 6 38 27 45

4.SAKARYASPOR A.Ş. 25 12 7 6 39 28 43

5.BODRUM FK 25 12 6 7 34 18 42

6.TEKSÜT BANDIRMA SP25 11 7 7 35 21 40

7.AHLATCI ÇORUM FK 25 11 6 8 39 25 39

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8.BOLUSPOR 25 11 6 8 23 26 39

9.GENÇLERBİRLİĞİ 25 8 10 7 25 26 34

10.ERZURUMSPOR FK 25 8 10 7 23 21 31

11. KEÇİÖRENGÜCÜ 25 8 7 10 24 31 31

12.ÜMRANİYESPOR 25 8 6 11 28 36 30

13.MANİSA FUTBOL KUL25 6 10 9 27 27 28

14.ADANASPOR A.Ş. 25 8 2 15 21 38 26

15. ŞANLIURFASPOR 25 5 9 11 17 29 24

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16.TUZLASPOR A.Ş. 25 6 6 13 24 41 24

17.ALTAY 25 5 3 17 12 49 15

18.BITEXEN GİRESUN 25 2 4 19 11 47 7

Not: Erzurum FK, Altay ve Giresun’un 3’er puanları bilindi.