Bu da Sedaş’ın direk yenilemesi

Eski Bağyolu Sokakta ise yenilenen yüksek gerilim hatları direkleri ile ilgili ciddi sıkıntı var. Sokak sakinleri elektrik direği yenilendiğinde yüksek gerilim kablolarının iyi izole edilmediğini söyledi. Durumu defalarca Sedaş’a bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Elektrik kabloları kısa zaman içinde dışarıya çıktı ve artık tehlike arz edecek duruma geldi. Bu kabloların iyi bir şekilde izole edilmesini ve güvenliğinin alınmasını istiyoruz. Defalarca durumu Sedaş’a söyledik ama ne gelen oldu ne de giden. Böyle elektrik direği yenilemesi mi olur? Bir an önce buradaki tehlikenin ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.