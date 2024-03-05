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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla buluştu:

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "20 yıldır verdiğimiz mücadelede yanımızda her zaman gençliğimiz oldu. En büyük güç ve moral kaynağımız gençlerimiz oldu." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla buluştu: mask
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla buluştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla buluştu:
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Akademi Üniversite Teknoloji Takımları Destekleme Programı (TEKNODEST) kapsamında elektrikli araçlar, 3D yazıcılar, insansız hava aracı, otonom araçlar ve robotik çalışmalar yürüten 62 takımdan oluşan 700 öğrenci, tasarladıkları ürünleri Kocaeli Kongre Merkezi'nde sergiledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla buluştu:

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan öğrenci takımları ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lise ve ortaokul öğrenci takımlarının çalışmalarını inceleyen Kaya, gençlerin, Türkiye'nin geleceği, aydınlık yarınların teminatı olduğunu söyledi.

Başörtüsü nedeniyle yaşadığı sıkıntılara değinen Kaya, verdiği mücadeleyi anlatarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin güçlü olması için mücadele verdiklerini vurgulayarak, " Her zaman sizin yanınızda, gençlerin ve kadınların önünü açmak için gecesini gündüzüne katan bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var." dedi.

TEKNOFEST'in öneminden bahseden Kaya, gençlerin teknoloji alanında ülkesini dünyada birinci sıraya yükselteceğini, buna inandıklarını kaydetti.

Gençlerin Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasinin, kalkınmanın, istiklal ve istikbalin yanında yer aldığına işaret eden Kaya, "20 yıldır verdiğimiz mücadelede yanımızda her zaman gençliğimiz oldu. En büyük güç ve moral kaynağımız gençlerimiz oldu. Sadece 15 Temmuz gecesi gençliğin yazdığı destan bile başlı başına bir efsane. O gece, o karanlık gecede gençlerimiz vatanını, milletini, istiklalini savunmak üzere en önde yer almıştı. Bu bir başarı hikayesi, şimdi bu gençliğimizi TEKNODEST Kocaeli'de görüyorum." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirmek, kendi savunma sanayisi ürünlerini tasarlayıp üretmek için yola çıktığında gençlere güvendiğini anlatarak, savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerden bahsetti.

Türkiye Yüzyılı'na gençlerle ilerleyeceklerini dile getiren Kaya, "İnşallah sizler de bizim 2053, 2071 vizyonunu taşıyarak bu ülkeyi çok daha ileriye taşıyacaksınız. Her birinizi, ülkemizin teknoloji elçileri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Cumhurbaşkanımızla birlikte biz de onun yol arkadaşları olarak bu ülkenin, dünyada en güçlü ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer alacağına inanıyoruz. Bunu sizlerle başaracağımıza inanıyoruz, bunu teknolojiyle başaracağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın son parçasını taktığı, öğrenciler tarafından geliştirilen rover uzay keşif aracı hareket ettirildi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Sadettin Hülagü, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve öğrenciler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla buluştu:

"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Anne Şehir Kadın Festivali'ne katıldı.

Kaya, marifetli eller atölyesi, çocuk oyun alanı, kutsal emanetler sergisi ve geri dönüşüm atölyesini ziyaret ederek, burada eğitim alan kadınlarla görüştü, fotoğraf çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın önemine değinen Kaya, kadınların bu kurslarda meslek edindiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda yaptığı çalışmalardan bahseden Kaya, sosyal belediyeciliğin önemini vurguladı.

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye." diyen Kaya, kadınlar güçlü olduğunda, ailelerin, Türkiye'nin, çok daha güçlü olacağına inandıklarını kaydetti.

Kaya, yerel yönetimlerin kadınlara yönelik yapacağı çalışmaların kıymetli olduğunu dile getirerek, güçlü kadınların, ülkeye çok iyi yetişen evlatlar kazandıracağını ifade etti.

Kaynak: AA

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05 Mar 2024 - 20:20 - Siyaset --- Okunma

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