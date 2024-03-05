Şener Sokak sakinleri İSU’dan yardım istiyor

Yaklaşık üç yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ve tüm girişimlerine rağmen sorunlarının çözülmediği söyleyen vatandaşlar İSU’dan sorunlarına çözüm istiyor. Su basıncı düşüklüğü nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı anlatan vatandaşlar, “Mahallede su basıncı çok yetersiz. Bir binada aynı anda iki daire su açtığında üçüncü kat ve üstünde oturanlara sıcak su dahi gitmiyor. Su soğuduğu için çocuklarımızı doğru düzgün banyo yaptırmıyoruz.

ÇOK MAĞDURUZ

Su basıncı nedeniyle kombiler sürekli arıza veriyor. Teknik servisleri çağırdığımızda arızaların su basıncı nedeniyle oluğunu ve garanti kapsamına girmediğini söylüyorlar. Gerçekten mahalleli olarak mağduruz. Mahalle sakinleri olarak defalarca CİMER’e yazdık, iki kez İSU’ya imzalı dilekçe verdik ama sorunumuz çözülmedi. Sesimizin İSU yetkilileri tarafından duyulacağına ve sorunumuzun çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları da yapacaklarına inanıyoruz” dedi.