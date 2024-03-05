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05 Mar 2024 - 20:45- Gündem G:

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

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Uzun süredir tartışma konusu olan çalışma saatleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama mask
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Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşüreleceği iddiaları uzun süredir gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız. Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." dedi.

Kaynak: NTV

# sosyal, çalışma, kadın

05 Mar 2024 - 20:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Yorumsuzyorumcu - Traşşşşşş . Bu ülkede işçi gavur gibi çalışır asla 45 saat den 40 saate düşmez ve düşmeyecek. İşveren molaya çıkan işçinin 3 dakikasının hesabını soruyor 3 dk içeri geç girdi diye tutanak tutuyor. Kölelik sistemi yok olup o işçiler sayesinde servet kazanıyorum zihniyeti gelmedikçe bu ulkede çalışma saatleri düşmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 21:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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