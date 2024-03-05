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05 Mar 2024 - 20:57- Siyaset G:

Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın

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TİP Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli'de tüm adayların mal varlıklarını açıklamaları çağrısında bulundu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın mask
Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın
Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş tüm adaylara çağrıda bulundu. 6 yıldır milletvekili olduğunu ve kirada oturduğunu söyleyen Baş, "Yıllardır belediye başkanlığı, meclis üyeliği yapan adaylar bu göreve geldikleri günkü mal varlıklarını, bugünkü mal varlıklarını şeffaf biçimde ortaya koymalılar. Yurttaşlar bilmeli. Ben 6 yıldır milletvekiliyim, evim kiraydı hala kirada oturuyorum, milletvekilliğim boyunca, Genel Başkanlığım boyunca kişisel tek bir mülk edinmedim. Gebze Belediye Başkanlığı görevim bittiğinde de durumum da en küçük bir değişiklik olmayacak." dedi.

Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın

"MAL VARLIKLARINI AÇIKLASINLAR"

Adayların mal varlıklarını açıklamasını isteyen Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer aday arkadaşlar da büyük lafları etmeyi bıraksınlar ve önce mal varlıklarını açıklasın. Tüm adaylar da yurttaşın karşısına dürüstçe çıksın, mal varlıklarını açıklasınlar. Siyaseti rantçılıktan, vurgunculuktan temizlemenin yolu budur”

# Gebze, meclis

05 Mar 2024 - 20:57 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

nuri19074141@icloudcom - COK GÜZEL BİR SORU. KOCAELİ Yİ YÖNETENLER CEVAP VERECEKMİ.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mart 21:21

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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