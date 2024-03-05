Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın

TİP Genel Başkanı Erkan Baş tüm adaylara çağrıda bulundu. 6 yıldır milletvekili olduğunu ve kirada oturduğunu söyleyen Baş, "Yıllardır belediye başkanlığı, meclis üyeliği yapan adaylar bu göreve geldikleri günkü mal varlıklarını, bugünkü mal varlıklarını şeffaf biçimde ortaya koymalılar. Yurttaşlar bilmeli. Ben 6 yıldır milletvekiliyim, evim kiraydı hala kirada oturuyorum, milletvekilliğim boyunca, Genel Başkanlığım boyunca kişisel tek bir mülk edinmedim. Gebze Belediye Başkanlığı görevim bittiğinde de durumum da en küçük bir değişiklik olmayacak." dedi.

"MAL VARLIKLARINI AÇIKLASINLAR"

Adayların mal varlıklarını açıklamasını isteyen Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer aday arkadaşlar da büyük lafları etmeyi bıraksınlar ve önce mal varlıklarını açıklasın. Tüm adaylar da yurttaşın karşısına dürüstçe çıksın, mal varlıklarını açıklasınlar. Siyaseti rantçılıktan, vurgunculuktan temizlemenin yolu budur”