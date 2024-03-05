Erkan Baş: Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın

TİP Genel Başkanı Erkan Baş tüm adaylara çağrıda bulundu. 6 yıldır milletvekili olduğunu ve kirada oturduğunu söyleyen Baş, "Yıllardır belediye başkanlığı, meclis üyeliği yapan adaylar bu göreve geldikleri günkü mal varlıklarını, bugünkü mal varlıklarını şeffaf biçimde ortaya koymalılar. Yurttaşlar bilmeli. Ben 6 yıldır milletvekiliyim, evim kiraydı hala kirada oturuyorum, milletvekilliğim boyunca, Genel Başkanlığım boyunca kişisel tek bir mülk edinmedim. Gebze Belediye Başkanlığı görevim bittiğinde de durumum da en küçük bir değişiklik olmayacak." dedi.
"MAL VARLIKLARINI AÇIKLASINLAR"
Adayların mal varlıklarını açıklamasını isteyen Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer aday arkadaşlar da büyük lafları etmeyi bıraksınlar ve önce mal varlıklarını açıklasın. Tüm adaylar da yurttaşın karşısına dürüstçe çıksın, mal varlıklarını açıklasınlar. Siyaseti rantçılıktan, vurgunculuktan temizlemenin yolu budur”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
nuri19074141@icloudcom - COK GÜZEL BİR SORU. KOCAELİ Yİ YÖNETENLER CEVAP VERECEKMİ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.