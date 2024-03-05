Motosiklet hırsızları yakalandı

Derince Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi ve Çenedağ Mahallesi Girne Sokak'ta bulunan 2 adet motosiklet çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri hırsızların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarla E.A, B.D. ve A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. E.A. ve B.D. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, A.G. ise tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi