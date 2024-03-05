Sekbanlı konutları için teslimat başlıyor

BÜYÜKŞEHİR İSKANI VERİYOR

TOKİ tarafından İzmit’teki Sepetçi ve Sekbanlı bölgesine yapılan konutlarda Sepetçi’den sonra Sekbanlı’da da teslimat süreci başlıyor. 2020 yılında kuraları çekilen ve pandemi nedeniyle inşaatları geç başlayan Sekbanlı bölgesindeki 535 dairelik proje etap etap teslim edilecek. İlk etabın teslim süreci 15 Mart’tan sonra başlayacak. TOKİ tarafından kesin kabulü yapılan konutların iskanları da bu hafta Büyükşehir tarafından verilecek.

MAĞDUR OLMUŞLARDI

Mek-Tek İnşaat tarafından yapılan Sekbanlı konutları, firmanın işleri hızlı yapmaması nedeniyle uzun süre gecikti. Hak sahipleri evlerinin teslimi için eylem yaptı ve açıklamalarda bulundu. Hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için TOKİ, firmadan kesin kabulü yaptı ve binaları etap etap teslim etmeye karar verdi. Biten binaların teslimatının yapılması için Büyükşehir’e dün iskan için başvuran TOKİ’ye kısa zamanda Büyükşehir iskanı verecek. İskanın verilmesi ile birlikte ilk etap 15 Mart’tan sonra teslim edilmeye başlanacak.