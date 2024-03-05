Dolandırıcılar bunu da yaptı Enkazdaki araçların bilgilerini lüks araçlara aktardılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde zarar gören araçların şasi-motor numarası bilgilerini yurt dışından getirilen araçlara aktarıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda gümrük değeri 5 milyon lira olan 10 aracın kimlik bilgilerini usulsüz şekilde bozarak piyasaya sürdükleri tespit edilen M.D, Ü.A, M.Ç, R.H.A. ve Y.Ç. Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 5 kişi, ‘Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. R.H.A, Y.Ç, Ü.A. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.D. ise tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.