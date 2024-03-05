A101 üzerinden dolandırdılar

BAŞKALARI MAĞDUR OLMASIN

Gazetemizin ihbar hattını arayan vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti anlatarak internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olunmasını istedi. İnternette girdiklerinde karşılarına A101’in uygun fiyata satış yaptıkları yağların reklamının çıktığını söyleyen vatandaş, “Reklamda A101’den 5 adet 10 litrelik yudum ayçicek yağının 1030 lira olduğu yazıyordu. Bana fiyat cazip geldi ve aldım. Fakat sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim daha sonra A101’in şikayet bölümünde benim gibi çok fazla mağdurun olduğunu gördüm ve daha fazla mağdur olmaması için insanların dikkat etmesi için bu mağduriyetin duyurulmasını istedim” dedi.

KARTINDAN İKİ KEZ PARA ÇEKİLMİŞ

Başka bir vatandaş ise 5 adet 10 litre kırlangıç ay çiçek yağının 900 lira olduğu için aldığını belirterek, “Yağın 900 lira olması uygun geldi ve hemen aldım. Kartımdan iki kez 900 lira çekilmiş. 1800 lira param gitti. A101’i aradığımızda böyle bir kampanyalarının olmadığını söylediler. Ne paramız, ne de yağımız ortada yok. Gerçekten çok mağdur olduk. Biz bu mağduriyeti yaşadık başka insanlar yaşamasın. Lütfen alışveriş yap0tığınız sitelerin güvenilir olup olmadığına bakın. Aksi halde siz de bizim gibi mağdur olursunuz.” diye yaşadıklarını aktardı.