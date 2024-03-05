Oğuz antrenmanı yarıda bıraktı

Değirmenderedeli Engin - Bence kadro dışı bırakılacak ilk futbolcudur kendisi.Son maçı tekrar izleyin ,takımı sabote etmiştir.Asla formsuzlukla alakası yok ,resmen sabote etti.Iddaa ediyorum maçın tekrarını izlesinler bir daha Kocaelispor forması giyemez.Takımda büyük bir gruplaşma var ,formayı given oynamıyor yada formayı giymemek için sakatlık veya hastalık bahanesi üretiyorlar.2.dönem çöp futbolculara verilen büyük paralar yüzünden takımın ahenki bozuldu .Zaten takımdaki oyuncular para için oynuyor örnek Eyüp maçı ,yoksa küçük beyinleri ile formaya ihanet ediyorlar .Suçlu kim ? Buna müsade eden Koyun ve ekibi ve onlara canak tutan yerel basın ve hesap sormayan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız.