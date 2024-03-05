Oğuz antrenmanı yarıda bıraktı

BİLEĞİ BURKULDU
Tuzlaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla başlayan Kocaelispor’da Oğuz Ceylan antrenmanı yarıda bıraktı. Pas çalışması sırasında geri gelirken sağ ayak bileğini burkan Oğuz Ceylan'ın durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak. Burkulmadan sonra Oğuz Ceylan'ın bileğinde şişme meydana geldi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in yanına gelerek durumunu sorduğu Oğuz Ceylan sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Değirmenderedeli Engin - Bence kadro dışı bırakılacak ilk futbolcudur kendisi.Son maçı tekrar izleyin ,takımı sabote etmiştir.Asla formsuzlukla alakası yok ,resmen sabote etti.Iddaa ediyorum maçın tekrarını izlesinler bir daha Kocaelispor forması giyemez.Takımda büyük bir gruplaşma var ,formayı given oynamıyor yada formayı giymemek için sakatlık veya hastalık bahanesi üretiyorlar.2.dönem çöp futbolculara verilen büyük paralar yüzünden takımın ahenki bozuldu .Zaten takımdaki oyuncular para için oynuyor örnek Eyüp maçı ,yoksa küçük beyinleri ile formaya ihanet ediyorlar .Suçlu kim ? Buna müsade eden Koyun ve ekibi ve onlara canak tutan yerel basın ve hesap sormayan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.