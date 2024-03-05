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05 Mar 2024 - 22:08- Spor G:

Oğuz antrenmanı yarıda bıraktı

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Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor bu maçın hazırlıklarına başladı. Akşam yapılan antrenmanda ayak bileğini burkan Oğuz antrenmanı yarıda bıraktı

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Oğuz antrenmanı yarıda bıraktı mask
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BİLEĞİ BURKULDU

Tuzlaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla başlayan Kocaelispor’da Oğuz Ceylan antrenmanı yarıda bıraktı. Pas çalışması sırasında geri gelirken sağ ayak bileğini burkan Oğuz Ceylan'ın durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak. Burkulmadan sonra Oğuz Ceylan'ın bileğinde şişme meydana geldi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in yanına gelerek durumunu sorduğu Oğuz Ceylan sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı.

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05 Mar 2024 - 22:08 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Değirmenderedeli Engin - Bence kadro dışı bırakılacak ilk futbolcudur kendisi.Son maçı tekrar izleyin ,takımı sabote etmiştir.Asla formsuzlukla alakası yok ,resmen sabote etti.Iddaa ediyorum maçın tekrarını izlesinler bir daha Kocaelispor forması giyemez.Takımda büyük bir gruplaşma var ,formayı given oynamıyor yada formayı giymemek için sakatlık veya hastalık bahanesi üretiyorlar.2.dönem çöp futbolculara verilen büyük paralar yüzünden takımın ahenki bozuldu .Zaten takımdaki oyuncular para için oynuyor örnek Eyüp maçı ,yoksa küçük beyinleri ile formaya ihanet ediyorlar .Suçlu kim ? Buna müsade eden Koyun ve ekibi ve onlara canak tutan yerel basın ve hesap sormayan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 22:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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