Muharrem Tutuş: Belediye kendi esnafıyla icralık olmuş

AÇILIŞA KATILIM OLDUKÇA YOĞUNDU

AK Parti İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi irtibat bürosu açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP, BBP temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki açılışa katılım yoğundu, kalabalık tramvay yolu ve Mehmet Ali Paşa Merkez Cami çevresine kadar taştı.

TUTUŞ BAŞKANIMLA MUTLU BİR ŞEHİR OLACAĞIZ

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar yaptığı konuşmada, "Bu dava öyle büyük bir dava ki Mehmet Ali Paşa bu akşam İzmit'i tutuşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın ile başlayan gerçek belediyeciliğe inşallah İzmit'te entegre olacak. Martın sonu çok güzel bir bahar. Ben çakma Paşalı değilim, doğma büyüme bir Mehmet Ali Paşalı'yım. ‘Ben hizmet yaptım’ demekle olmuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Tahir Büyükakın başkanımla ve İzmit Belediyesi'nde Muharrem Tutuş başkanımla mutlu bir şehir olacağız. Bize artık birincilik yetmez, en birinci olmamız gerekiyor. Davamız izinde Cumhur ittifakı ile birlikte 31 Mart akşamı sandıkları patlatacağız" dedi.

MİLLETİN AKLINI KÜÇÜMSEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Muharrem Tutuş ise, "Mehmet Ali Paşa misafirini ağırlar. 31 Mart'a kadar biliyorsunuz mahallemizde bir misafirimiz var. 31 Mart'a kadar kendisini burada güzel misafir edelim, 31 Mart'tan sonra da burada kalırsa kendisine en azından bir çay ikram edelim. Son 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile gerçek belediyecilik nasıl yapılır gösterdik. Seçime 1 ay kala lokanta açıp milletin aklını küçümsemek kimsenin haddi değil. Gerçek belediyecilik çayı 3 TL yapmakla olmaz. Gerçek belediyecilik seçime 1 ay kala ‘Aşevi kurdum ‘diyerek, ‘ Her iftar vatandaşa yemek vereceğiz’ demekle olmaz.

VATANDAŞI APTAL YERİNE KOYMAYA DEVAM EDİYOR

5 yıl belediye meclis üyeliği yaptık ve bu süreçte kavgalardan yorulduk. 5 yıldır İzmit Belediyesi'nin idare edilememesi neticesinde belediyenin geldiği durum ortada. İstanbul'dan memurlar belediye mallarını haczetmeye geldi. Belediye batıyor dedik ‘Siyaset yapıyorsunuz’ dediler. Belediye ilçesindeki esnafını mağdur eder mi? Kendi esnafıyla icralık olmuş bir belediye var. İdare bunlara çözüm arayacağına popülizmin zirvesinde, vatandaşı aptal yerine koymaya devam ediyorlar. 31 Mart'ta bunlara güle güle diyerek İzmit'te gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. Mehmet Ali Paşa'dan en yüksek oyu alacağız. İzmit'te seçim sonucunu Mehmet Ali Paşa Mahallesi belirleyecek" diye konuştu.

İZMİT’TE GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ BAŞLATACAĞIZ

Tahir Büyükakın konuşmasında, "Şu gördüğümüz tablo 31 Mart'ın habercisi. 31 Mart'ta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Tabela değil, sosyal medya değil gerçek belediyecilik kazanacak. 31 Mart gecesi Belsa Plaza gerçek belediyecilik ateşiyle tutuşacak. Biz paşayla ve İzmit ile gurur duyuyoruz. 12 ilçemizle gurur duyuyoruz. Buradaki coşku 31 Mart'ın coşkusu. Paşa'da iş bitmiş, inşallah 31 Mart'ta İzmit'te gerçek belediyeciliği başlatacağız. Bütün İzmit zaferden memnun olacak.

HER ZAMAN KOCAELİSPOR’UN YANINDA OLACAĞIZ

Öyle yandan atkı tutmakla olmaz biz her zaman Kocaelispor'un yanında olacağız. Hem iyi gününde hem kötü gününde her zaman yanındayız. Bu sıcak karşılama için her birinize teşekkür ediyorum. Allah içinizdeki heyecanı bitirmesin. Muharrem başkanın bir talebi var. Yemeden içmeden çalışacağız. Ramazan da geldi, yemeden içmeden çalışmaya söz mü? 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya söz mü? Sıkılmadık el bırakmamaya söz mü? Allah hepinizden razı olsun" dedi.

LAFA DEĞİL PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise şöyle konuştu:

"31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı başarılı sonuca ulaşmak için bir araya geldik. Kocaeli'deki gerçek belediyecilik hizmetleri sonucunda beyannamesi gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan bir başkanımız var. Sıra İzmit'te, İzmit'in çocuğu Muharrem Tutuş ile İzmit gerçek belediyecilikle tanışacak. 10 Mart'ta Muharrem başkanım projelerini açıklayacak, lafa değil projelere ihtiyacımız var. Tahir başkanım görevini yerine getirerek bizleri gururlandırdı. Pandemi dönemi, deprem dönemi ortaya koydukları performansla gurur kaynağı. Çalışmadan netice yok, halkın duası hakkın rızasıdır"