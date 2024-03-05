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05 Mar 2024 - 22:41- Yaşam G:

Paşa, “Maşallah” dedirtti

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İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, seçim ofislerini açmaya başladı. İlk açılış Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katıldığı açılış tam bir gövde gösterisine dönüştü. Alana sığmayan kalabalık yollara taştı, Tutuş destekçilerine “Maşallah” dedirtti.

Muhammet Emin Can
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Paşa, “Maşallah” dedirtti mask
Paşa, “Maşallah” dedirtti
Paşa, “Maşallah” dedirtti
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PAŞA GELİN GİBİ SÜSLENDİ

İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinin tam karşısında bulunan seçim ofisi nedeniyle cadde ve yollar bayraklarla süslendi. Çevredeki birçok evde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş posterleri ile Türk bayrakları asılıydı. Gece saat 20.00’de gerçekleşen açılış öncesi kalabalık seçim ofisi önünü doldurmaya başladı. Türk Bayrağı ve parti bayrakları sallayan kalabalık AK Parti seçim şarkılarının yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) seçim müziklerine de eşlik etti.

Paşa, “Maşallah” dedirtti

ALANA HEP BİRLİKTE GİRDİLER

İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş alana Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Batıkan Akballı, meclis üyesi adayları ve kalabalık bir partili grupla  meşaleler eşliğinde girdi. Adayların alana girmesiyle coşku zirveye çıktı.

Paşa, “Maşallah” dedirtti

‘SANDIKLARI PATLATACAĞIZ’

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar yaptığı konuşmada, "Bu dava öyle büyük bir dava ki Mehmet Ali Paşa bu akşam İzmit'i tutuşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın ile başlayan gerçek belediyeciliğe inşallah İzmit de entegre olacak. Ben çakma Paşalı değilim, doğma büyüme bir Mehmet Ali Paşalı'yım. ‘Ben hizmet yaptım’ demekle olmuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Tahir Büyükakın başkanımla ve İzmit Belediyesi'nde Muharrem Tutuş başkanımla mutlu bir şehir olacağız. Cumhur ittifakı ile birlikte 31 Mart akşamı sandıkları patlatacağız" dedi.

Paşa, “Maşallah” dedirtti

‘SEÇİME 1 AY KALA YAPILMAZ!’

Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ise, "Beş yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile gerçek belediyecilik nasıl yapılır gösterdik. CHP Adayı’nın ne yaptığını görüyorsunuz. Beş yıl çayı 7,5 TL’den satıp, seçime bir ay kala 3 TL’ye indirerek gerçek belediyecilik olmaz. Alacaklılarınız kapıda icra memurlarıyla beklerken, seçime bir ay kala Kent Lokantası kurarak ucuz yemek veriyorum şovuyla olmaz. Bu işlerde samimiyet olsaydı, seçime bir ay kala bunlar ortaya çıkmazdı. Yeni dönemde göstermelik işlere son vereceğiz. Milletimizin talep ve beklentilerini 365 gün, 24 saat kendimize görev bilerek çalışacağız. Bizler AK Parti kültüründen geliyoruz. Belediyeciliğin kirabını yazan Cumhurbaşkanımızın izinden geliyoruz. İzmit’i yeniden gerçek belediyecilikle buluşturmaya hazırız, kararlıyız” dedi.

Paşa, “Maşallah” dedirtti

‘SEÇİMİN SONUCUNU PAŞA BELİRLEYECEK’

“Beş yıl belediye meclis üyeliği yaptık ve bu süreçte kavgalardan yorulduk. Beş yıldır İzmit Belediyesi'nin idare edilememesi neticesinde belediyenin geldiği durum ortada. İstanbul'dan memurlar belediye mallarını haczetmeye geldi. Belediye batıyor dedik ‘Siyaset yapıyorsunuz’ dediler. Belediye ilçesindeki esnafını mağdur eder mi? Kendi esnafıyla icralık olmuş bir belediye var. İdare bunlara çözüm arayacağına popülizmin zirvesinde, vatandaşı aptal yerine koymaya devam ediyorlar. 31 Mart'ta bunlara güle güle diyerek İzmit'te gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. Mehmet Ali Paşa'dan en yüksek oyu alacağız. İzmit'te seçim sonucunu Mehmet Ali Paşa Mahallesi belirleyecek" diye konuştu.

Paşa, “Maşallah” dedirtti

‘İZMİT BU ZAFERDEN MEMNUN OLACAK’

Başkan Tahir Büyükakın da konuşmasında, "Şu gördüğümüz tablo 31 Mart'ın habercisi. 31 Mart'ta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Tabela değil, sosyal medya değil, gerçek belediyecilik kazanacak. 31 Mart gecesi Belsa Plaza gerçek belediyecilik ateşiyle tutuşacak. Biz Paşa’yla ve İzmit ile gurur duyuyoruz. 12 ilçemizle gurur duyuyoruz. Buradaki coşku 31 Mart'ın coşkusu. Paşa'da iş bitmiş, inşallah 31 Mart'ta İzmit'te gerçek belediyeciliği başlatacağız. Bütün İzmit zaferden memnun olacak.”

Paşa, “Maşallah” dedirtti

‘İZMİT’İN ÇOCUĞU GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ GETİRECEK’

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise şöyle konuştu: "31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı başarılı sonuca ulaşmak için bir araya geldik. Kocaeli'deki gerçek belediyecilik hizmetleri sonucunda beyannamesi gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan bir Büyükşehir Başkanımız var. Sıra İzmit'te, İzmit'in çocuğu Muharrem Tutuş ile İzmit gerçek belediyecilikle tanışacak. 10 Mart'ta Muharrem başkanım projelerini açıklayacak, lafa değil projelere ihtiyacımız var. Tahir başkanım görevini yerine getirerek bizleri gururlandırdı. Pandemi dönemi, deprem dönemi ortaya koydukları performansla gurur kaynağı. Çalışmadan netice yok, halkın duası hakkın rızasıdır". Konuşmaların ardından kalabalık uzun süre seçim müziklerine eşlik edip, slogan atarak Başkan Büyükakın ve Tutuş’a desteğini sürdürdü.

Paşa, “Maşallah” dedirtti
Paşa, “Maşallah” dedirtti
Paşa, “Maşallah” dedirtti
Paşa, “Maşallah” dedirtti

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05 Mar 2024 - 22:41 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Cacık Spor - Birkere normal zamanda bu sokaklarda yurumeyenler seçim zamanı cümbür cemaat fener alayı gibi yollara dökülüyor. Seçimden sonra bir kere gelirler mi acaba.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 06 Mart 12:39
04

Kocaeli - Muharrem tutuş başkanım hayırlı olsun kazanacak inşallah

Yanıtla . 5Beğen . 19Beğenme 06 Mart 11:06
03

Abdullah Ayyildiz - Sayın Başkanlarım secimi kazandıracak kaybettirecek piyasalardır önce buna bir çare bulunması lazım.

Çare bulunmadan bütün bu şovların hiç bir geçerliliği olmayacaktır.

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 06 Mart 10:48
05

Ceyhun - @Abdullah Ayyildiz 03 nolu yoruma cevabı: hayat çok pahalı

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 06 Mart 11:38
02

Ha Ha - Seçimden sonra nasıl ödeyecekmiş seyhan onuda söylüyormu piyangomu çıkacak 1 nisanda izmit belediyesine valla parasını almak isteyen esnaf maaşını almak isteyen belediye çalışanları akıllı olsun geçen ay tefeciye belediyenin çeki bozdurulup masşlar ödendi bu ay maaşları ödenip ödenmeyeceği belli değil muhtemelen seçim üstü yine harç borç tefeci bu ay geçiştirilir ama seçim sonrası iflas bayrağı çekilir

Yanıtla . 3Beğen . 11Beğenme 06 Mart 10:10
01

Deniz . - Seyhan..

Bağırıyor duruyor..esnafa ..para yok .

Diye

Seçimden sonra diyor..

Batmış izmit belediyesi..

Yanıtla . 9Beğen . 26Beğenme 05 Mart 23:55
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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