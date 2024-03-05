Kumlar bir yıldır kaldırımlarda

Yolları yapan müteahhit firmanın kaldırımların üzerinde öbek öbek kumlar bıraktığını belirten vatandaşlar, “Kartepe Kent Meydanı yolları bir sene önce bitti ancak bu kumlar hala burada duruyor. Müteahhit firmanın yaptığı doğru değil ama belediye de bu kumları temizleyebilirdi. En azından kaldırımların ortasından kaldırabilir. Buradan engelliler geçiyor, çocuk arabaları ile aileler geçiyor. Gerçekten zorlanıyorlar. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağına inanıyoruz” dedi.