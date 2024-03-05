Sahte Mehdi bu kez İzmit’te bildiri dağıtıyor

Kendini Mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi ile dua ve sohbetlere katılmak için verilen tiktok hesaplarının takip edilmesini isteyen bildirinin yeni dolandırıcılık ve cemaat çalışması olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Bu bildirileri sadece biz değil çocuklarımız da görüyor. Bu Tiktok hesaplarının ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar ve gençler aileleri kontrolü olmadan girip dinler ya da izlerlerse yanlış şeylere yönelebilirler. Bu konularda devletin daha dikkatli olmasını ve bu tür çalışma yapanların hesaplarının incelenmesini istiyoruz. Çünkü çocuklarımıza ne kadar zarar vereceğini bilmiyoruz” dedi.