Kartepeli memurlardan teşekkür

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Kuruluşunun 30. Yıldönümü münasebetiyle üyelerine hediye olarak hazırlattığı çantaları Kartepe Belediyesi Bem-Bir-Sen Sendika Temsilci Tahsin Önal tarafından üyelere verildi. Personeller çanta hediyesi için Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Levent Uslu nezdinde Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert Yilmaz - 1 canataya tav olanlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.