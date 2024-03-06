Kahvehanede kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te Ö.Y.’ye ait kahvehaneye baskın düzenledi. 3 kişinin kumar oynadığı belirlenirken, masada bulunan iskambil kağıtlarına ve bin 900 liraya el konuldu. Kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi Ö.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.