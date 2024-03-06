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06 Mar 2024 - 08:53- Siyaset G:

Özgür Özel, Kocaeli’den kimleri uzaya gönderecek

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Lider Haber TV’ye konuk olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, il başkanları toplantısında Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’ya “Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim” dediğini iddia etti.

Yavuz Solmaz
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Özgür Özel, Kocaeli’den kimleri uzaya gönderecek
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Lider Haber TV’in konuğu olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, yaptığı açıklamalar sırasında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çiçek’in iddiasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’ya, “Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim” ifadelerini kullandı. Özel geçtiğimiz aylarda Bülent Sarı’yı görevden almaya çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Özel, 7 Mart Perşembe günü Kocaeli’de aday tanıtımına katılacak.

Özgür Özel, Kocaeli’den kimleri uzaya gönderecek

SENİ VE 3 MİLLETVEKİLİNİ UZAYA GÖNDERECEĞİM
Avukat Mustafa Çiçek bu iddiayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İl Başkanları toplantısında Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'ya "Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim" şeklinde söylemde bulunduğu iddia ediliyor. Özel, uzaya göndereceğim derken, uzayda bulunan Engin Altay'ın yanına mı gönderecek çok merak konusu! Lakin, CHP yönetiminin uzay ile muhatap olması memleket adına müspet bir gelişme…”

# Kocaeli, sosyal

06 Mar 2024 - 08:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.296.772 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Kocaeli - Millet teknoloji görsün. Zoom toplantısından sonra hakikaten büyük bir gelişme...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 09:28
01

Reis. - Göndermesi gerekir özellikle Harun Yıldızlıyı.akp nin ileri gelenleriylen iş birliği içinde.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mart 09:09

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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