Özgür Özel, Kocaeli’den kimleri uzaya gönderecek

Lider Haber TV’in konuğu olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, yaptığı açıklamalar sırasında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çiçek’in iddiasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’ya, “Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim” ifadelerini kullandı. Özel geçtiğimiz aylarda Bülent Sarı’yı görevden almaya çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Özel, 7 Mart Perşembe günü Kocaeli’de aday tanıtımına katılacak.

SENİ VE 3 MİLLETVEKİLİNİ UZAYA GÖNDERECEĞİM

Avukat Mustafa Çiçek bu iddiayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İl Başkanları toplantısında Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'ya "Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim" şeklinde söylemde bulunduğu iddia ediliyor. Özel, uzaya göndereceğim derken, uzayda bulunan Engin Altay'ın yanına mı gönderecek çok merak konusu! Lakin, CHP yönetiminin uzay ile muhatap olması memleket adına müspet bir gelişme…”