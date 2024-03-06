Altında rekor üstüne rekor, kâr üstüne kâr!

Gram altın fiyatı bir günde yüzde 5 yükseldi. Altın fiyatlarındaki yükseliş durmak bilmiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 'Şu anda vatandaşa altın yetiştiremiyoruz. Parası olan herkes 1 tane çeyrek de olsa altın almaya geliyor. Özellikle son 2 gündür çok fazla ilgi var. Talep nedeniyle de fiyat hızlı artıyor. Fiyat artışının hızına kuyumcular dahi yetişemiyor.' dedi.

Altının ons (31.1 gram) fiyatı 2 bin 141 dolarla rekor kırdı. Günlük artış yaklaşık yüzde 0.50 civarında gerçekleşti. Buraya kadar her şey normal. Ancak, yurtiçi altın fiyatlarında ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fiziki altına olan talep nedeniyle dün gramın serbest piyasa (Kapalıçarşı) fiyatı günlük yüzde 5-6 yükseldi. Oysa ons fiyatı ile dolar kuruna göre altının günlük sadece yüzde 0.65 civarı artması gerekiyordu.

2 BİN 330 LİRADAN DÖNDÜ

Serbest piyasada 2 bin 330 lirayı gören altının bankalardaki satış fiyatı ise 2 bin 180 lira seviyesinde hareket etti. Borsada işlem gören Altın Sertifikası’nın (ALTINS1) gram bazlı fiyatı ise 2 bin 460 lira seviyesinde seyretti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bunda Fed Başkanı Jerome Powell’ın sunması beklenen yarıyıl raporu da etkili oldu. Çünkü faiz indirimleri konusunda sabırlı olunacağı mesajını güçlendirerek tekrarlaması bekleniyor. Tersi bir açıklama gelirse altında gerileme olabilir ama bunun da hem miktar olarak az hem de kısa süreli olacağını düşünüyorum” dedi.

ALICI YÜZDE 90, SATICI YÜZDE 10

10 Altının serbest piyasadaki hızlı artışının vatandaştan gelen talebe bağlı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, “Şu anda vatandaşa altın yetiştiremiyoruz. Parası olan herkes 1 tane çeyrek de olsa altın almaya geliyor. Özellikle son 2 gündür çok fazla ilgi var.

Talep nedeniyle de fiyat hızlı artıyor. Fiyat artışının hızına kuyumcular dahi yetişemiyor. Al-sat farkı kuyumcuları da zorlamaya başladı. Geçen hafta yüzde 70 alıcı, yüzde 30 satıcı varsa, bu hafta yüzde 90 alıcı, yüzde 10 satıcı var” diye konuştu.

Kaynak: Posta