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Bankalarda mevduat faizleri güncellendi! Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç

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Şubat ayı itibarıyla yükseliş gösteren mevduat faizlerinde mart ayı itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Bankalarda faiz oranları yukarı yönlü güncellendi. Peki mevduat faizlerindeki yükselişin sebebi ne, mevduat faizleri ne kadar oldu? Şu anda aylık vadede 1 milyon TL yatırım olan bir kişinin kazancı ne kadar?

Bankalarda mevduat faizleri güncellendi! Aylık 41 bin TL’ye varan kazanç mask
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Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler dikkat çekiyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı.

Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında mevduat faizlerinin geçen sene yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise 50’nin üzerinde seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, Dolayısıyla TL’yi destekleyen bir politika seti var. Lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir” dedi.

Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

Peki şu anda mevduat faizleri ne kadar oldu? 1 milyon TL parası olanın aylık mevduat kazancı ne kadar? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklarken yatırımcılara ‘vade’ uyarısında bulundu. Kurtuluş’un açıklamaları şu şekilde:

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

“Yükselişin en büyük sebebi enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesidir. Ocak ayında yüzde 6’nın üzerinde, şubat ayında yüzde 4.53 olarak açıklanan enflasyon yıllık bazda yüzde 67 civarında gerçekleşti. Bilindiği üzere ekonomi yönetiminin 2024 yılı ile ilgili enflasyon hedefi yüzde 36. Aylık bazda beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları dolaylı olarak piyasalarda mevduat faizlerinin yükselişine yol açmaktadır.

Mevduatın cazip hale gelebilmesi ve yatırımların buraya yönlendirilmesi için enflasyonun üzerinde getiri getirmesi gerekir ki insanlar tasarruflarını mevduatta değerlendirebilsin. Dolayısıyla enflasyonun hedeflerin üzerinde gerçekleşmiş olması faizlerdeki artışın en önemli nedenlerinden biridir. Enflasyon süreci bu haliyle devam ederse yeni faiz artışlarının gündeme gelmesi söz konusu olacaktır.

BAKAN ŞİMŞEK, MEVDUAT FAİZLERİNİN YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ. FAİZLER DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Ben ilerleyen süreçte enflasyondaki yükselişin azalacağını ve belli bir yerden sonra kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu politikalar uygulanmaya devam ederse enflasyonun düşüşünün gerçekleşeceğini ve buna bağlı olarak da mevduat faizlerinin de durağanlaşacağını sonrasında ise düşmeye başlayacağını göreceğiz. Ekonomi yönetimi şu ana kadar istikrarlı kararlar almakta ve arkasında durmaktadır.

AYLIK 41 BİN TL KAZANÇ!

Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47-50 aralığında seyrediyor. Bu da 1 milyon TL’si olan kişinin 39 bin TL ile 41 bin TL arasında aylık mevduat kazancı elde etmesi anlamına geliyor.

YATIRIM YAPACAKLARA ‘VADE’ UYARISI

Yerel seçimlere kadar daha kısa vadeli yatırımlar yapılmasını tercih ediyorum. Ekonomi yönetimi istikrarlı bir şekilde politika uygulamaya devam ederse bundan sonrası için daha uzun vadeli 6 aylık hatta 1 yıllık mevduat yatırımları daha sağlıklı olacaktır.

MEVDUAT DİĞER YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE CAZİP Mİ?

Son dönmemde borsada ciddi bir artış söz konusu. BIST 100 endeksi 9400 puan seviyelerine kadar geldi. Şu anda döviz getirisi ise ciddi oranlarda değil. Burada en risksiz ve sağlıklı getiri yine mevduat faizlerinde gözükmekte. Ekonomi yönetiminin TL’yi cazip hale getirmekle ilgili argümanları devam etmektedir. Dolayısıyla TL’yi cazip hale getirmek için en önemli enstrümanlardan bir tanesi mevduat olduğu için şu anda hala en cazip yatırım aracının mevduat olduğunu söyleyebiliriz.”

Kaynak: Milliyet

# VAR, Enflasyon, yeni, faiz

06 Mar 2024 - 09:20 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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