Gölcük Belediyesi Seçimler Öncesi Son Meclisini Gerçekleştirdi

Gölcük Belediyesi, yerel seçimler öncesinde son toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında düzenlendi. Toplantıda gündem maddelerinin karara bağlanması sonrasında 31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenecek yerel seçimler öncesinde, görev sürelerini tamamlayan meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

MECLİS ÜYELERİ HER ZAMAN YEKVÜCUT OLDU

Plaketleri meclis üyelerine takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “2019-2024 hizmet döneminin, son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bu süreçte; Gölcük’e Değer birçok hizmetleri ürettiğimiz, Bahar Kalkanı Harekâtı ile ilgili ordumuza, Dağlık Karabağ Zaferi öncesinde de kardeş ülke Azerbaycan’a destek için birlik, beraberlik içinde ortak basın açıklaması yaptığımız, ülkemizin yaşadığı deprem, yangın ve sel felaketleri gibi zor günlerde de, yardımsever hemşehrilerimizin desteğiyle, her zaman yekvücut olduğumuz kıymetli meclis üyelerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten