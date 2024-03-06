Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak

ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 6 Mart 2024 Çarşamba günü 4 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 6 Mart 2024 Çarşamba günü Kocaeli’nin Kartepe, Karamürsel, Gölcük, Derince, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

57119KOCAELİKARTEPEAKINCI, AVDANAVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER06.03.202409:0015:30
57542KOCAELİKARAMÜRSELAVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE3204., 3213, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ERDOĞAN SK., ERİK SK., GÜLERSOY SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KARTAL, KILIÇ SK., KIZILAGAÇ MEVKII, OBA, OBA SK., OVA SK., SADIK SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK.06.03.202409:3017:30
57568KOCAELİKARAMÜRSELPAZARKÖYPAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER06.03.202410:3013:30
57569KOCAELİKARAMÜRSEL4 TEMMUZ, 4.07.2021, HACIÖMERAĞA202 CD., 202. CD., 204., 204. CD., 206. CD., 2146. SK., 2159. SK., BAĞLARBAŞI SK., BEYZADE, ÇELEBİ SK., DUYGU, DUYGU SK., HAKAN SK., KARACA, KARACA SK., MALAZGİRT SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ZAFER SK.06.03.202414:0016:30
57571KOCAELİGÖLCÜKKAVAKLI112. SK., 113. SK., 133., 133. SK., 94. SK.06.03.202409:0010:00
57572KOCAELİGÖLCÜKDENIZ EVLER, KAVAKLI123. SK., 124., 124. SK., 126. SK., HIZIR REİS CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., SAHIL, YAVUZ CD.06.03.202409:0010:00
57573KOCAELİGÖLCÜKDUMLUPINAR, MERKEZ, PİYALEPAŞA, YAZLIK MERKEZ146. SK., 147. SK., 148. SK., 16. SK., 174. SK., 175. SK., 183. SK., 184. SK., 185. SK., 187. SK., 19 MAYIS CD., 23. SK., 24., 24. SK., 26. SK., 27. SK., 43. SK., 46. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 50. SK., 52. SK., 586. SK., 63. SK., 64. SK., 65. SK., 86. SK., ADNAN MENDERES BULVAR, KÖRFEZ CD., PREVEZE CD., ŞEHİT ZAFER SK.06.03.202410:3012:00
57574KOCAELİGÖLCÜKÇIFTLIK, ÇİFTLİK4144., 4144. SK., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4276., 4276. SK., 4277. SK., 4279., 4279. SK., ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK BULVAR, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN CD.06.03.202413:0015:00
57595KOCAELİDERİNCESIRRIPAŞAABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK.06.03.202409:0017:00
57597KOCAELİKARTEPEARSLANBEY, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYEAKDEMIR, AKİF SK., ALİM SK., AŞIK SK., ATALAR SK., BAGDAT, BALKAYA SK., BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BORA, BURÇ, BURÇ SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, GAZI, GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., HAREM SK., HARMAN SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTEPE KENT SK, KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KULELI, KURTBEY SK., MEHMET AKIF, MELİHA, MEVSİM SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PLATIN, RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SIMGE, SOGUKPINAR, SÜLEYMANİYE CD., TUNALI SK., UYGAR SK., YAĞCILAR SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM SK., ZÜMRÜT SK.06.03.202409:0017:00
57606KOCAELİGÖLCÜKDONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI1035 SK., 1036 SK., 1045., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1140., 1141. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2137. SK., 2144. SK., 2145. SK., 338. SK., 344. SK., AKÇAKOCA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, ÇESMEALTI CD., ÇEŞMEALTI CD., ÇOBANYILDIZI SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KUMYALI CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MÜREN SK., OKUL YOLU CD., ORKIDE, ORKİNOS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE CD., PİR SULTAN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SELANİK CD., SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YUNUS SK.06.03.202409:0016:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kartepe, karamürsel, Gölcük, kocaeli elektrik kesintisi, SEDAŞ, kartepe elektrik kesintisi, karamürsel elektrik kesintisi, gölcük elektrik kesintisi, derince elektrik kesintisi, yeni, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, İzmit, Körfez, Asya

06 Mar 2024 - 09:35 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.296.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem mask
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Türk Kadınlar Birliği Şubesi 100. Yılda bir araya geldi mask
Türk Kadınlar Birliği Şubesi 100. Yılda bir araya geldi
İstanbul ve Ankara’da zincir marketler et fiyatlarını 28 gün sabitledi mask
İstanbul ve Ankara’da zincir marketler et fiyatlarını 28 gün sabitledi
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Gebze'de 2+1 65 m² daire icradan satılık mask
Gebze'de 2+1 65 m² daire icradan satılık
Dilovası'nda 3+1 100 m² daire icradan satılık mask
Dilovası'nda 3+1 100 m² daire icradan satılık

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL