Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 6 Mart 2024 Çarşamba günü Kocaeli’nin Kartepe, Karamürsel, Gölcük, Derince, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|57119
|KOCAELİ
|KARTEPE
|AKINCI, AVDAN
|AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|06.03.2024
|09:00
|15:30
|57542
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|3204., 3213, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ERDOĞAN SK., ERİK SK., GÜLERSOY SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KARTAL, KILIÇ SK., KIZILAGAÇ MEVKII, OBA, OBA SK., OVA SK., SADIK SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK.
|06.03.2024
|09:30
|17:30
|57568
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|PAZARKÖY
|PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|06.03.2024
|10:30
|13:30
|57569
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, 4.07.2021, HACIÖMERAĞA
|202 CD., 202. CD., 204., 204. CD., 206. CD., 2146. SK., 2159. SK., BAĞLARBAŞI SK., BEYZADE, ÇELEBİ SK., DUYGU, DUYGU SK., HAKAN SK., KARACA, KARACA SK., MALAZGİRT SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ZAFER SK.
|06.03.2024
|14:00
|16:30
|57571
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|KAVAKLI
|112. SK., 113. SK., 133., 133. SK., 94. SK.
|06.03.2024
|09:00
|10:00
|57572
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DENIZ EVLER, KAVAKLI
|123. SK., 124., 124. SK., 126. SK., HIZIR REİS CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., SAHIL, YAVUZ CD.
|06.03.2024
|09:00
|10:00
|57573
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DUMLUPINAR, MERKEZ, PİYALEPAŞA, YAZLIK MERKEZ
|146. SK., 147. SK., 148. SK., 16. SK., 174. SK., 175. SK., 183. SK., 184. SK., 185. SK., 187. SK., 19 MAYIS CD., 23. SK., 24., 24. SK., 26. SK., 27. SK., 43. SK., 46. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 50. SK., 52. SK., 586. SK., 63. SK., 64. SK., 65. SK., 86. SK., ADNAN MENDERES BULVAR, KÖRFEZ CD., PREVEZE CD., ŞEHİT ZAFER SK.
|06.03.2024
|10:30
|12:00
|57574
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÇIFTLIK, ÇİFTLİK
|4144., 4144. SK., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4276., 4276. SK., 4277. SK., 4279., 4279. SK., ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK BULVAR, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN CD.
|06.03.2024
|13:00
|15:00
|57595
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK.
|06.03.2024
|09:00
|17:00
|57597
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKDEMIR, AKİF SK., ALİM SK., AŞIK SK., ATALAR SK., BAGDAT, BALKAYA SK., BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BORA, BURÇ, BURÇ SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, GAZI, GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., HAREM SK., HARMAN SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTEPE KENT SK, KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KULELI, KURTBEY SK., MEHMET AKIF, MELİHA, MEVSİM SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PLATIN, RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SIMGE, SOGUKPINAR, SÜLEYMANİYE CD., TUNALI SK., UYGAR SK., YAĞCILAR SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM SK., ZÜMRÜT SK.
|06.03.2024
|09:00
|17:00
|57606
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI
|1035 SK., 1036 SK., 1045., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1140., 1141. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2137. SK., 2144. SK., 2145. SK., 338. SK., 344. SK., AKÇAKOCA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, ÇESMEALTI CD., ÇEŞMEALTI CD., ÇOBANYILDIZI SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KUMYALI CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MÜREN SK., OKUL YOLU CD., ORKIDE, ORKİNOS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE CD., PİR SULTAN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SELANİK CD., SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YUNUS SK.
|06.03.2024
|09:00
|16:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.