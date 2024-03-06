Araç satışlarında dikkat çeken hareketlilik: Fiyatı en düşük 4 model belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleştiğini duyurdu. Öte yandan otomobil satışları da bir önceki yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adete ulaştı.

Peki otomobil pazarı ve araç satış rakamlarının yukarı yönlü hareketlenmesinin sebebi ne? Benzinli, dizel, manuel ve otomatik vitesli araçlardan hangileri daha çok tercih ediliyor?

‘EN İYİ ŞUBAT AYI OLARAK TARİHE GEÇTİ’

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Ertemel, fiyatı en düşük 4 sıfır otomobil markasını da açıkladı.

Ertemel’in açıklamaları şu şekilde: “Sıfır araç piyasasında ocak ayında yüksek seyreden satış adetleri şubat ayında da trendini korudu. Şubat ayında otomotiv pazarı yaklaşık %31 artarak 105.990 adede ulaştı. Böylelikle sıfır otomotiv piyasasında Şubat 2024 en iyi şubat ayı olarak tarihe geçmiş oldu.

‘MART SONRASI DEĞİŞİM YAŞANABİLİR’

Mevcut dönemde kullanıcı tercih refleksinin sıfır otomobilde olmasının yanı sıra, yeni yıl itibarıyla güncellenen ÖTV istisna limiti sebebiyle ötelenen muafiyetli araç talebinin harekete geçmesi de satış adetlerindeki artışın ana faktörleri arasında. Önümüzdeki süreçte muafiyetli araç talebinin karşılanmasıyla mart sonrası satış adetlerinde değişim yaşanabilir.

ŞUBATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Şubat ayında en çok tercih edilen ilk beş otomobilde birinci sırada B Segment Hatcback otomobil yer alıyor. Diğer dört otomobil de C segment Sedan ve Crossover araçlardan oluşuyor. Aylık bazda sıralama değişiklik göstermesine rağmen, yıllık bazda bakıldığında bu araçlar en çok tercih edilen otomobiller arasında yerini koruyor.

3 farklı markadan oluşan tüm bu otomobillerin ortak özelliği ise yerli üretim olması. Yerli üretim kaynaklı sunulan fiyat avantajı ve sahip oldukları konfor neticesinde kullanıcılar açısından her dönem en çok tercih edilen otomobiller arasında ilk sırayı oluşturuyorlar.

ARAÇ KAMPANYALARI SONLANDI MI?

Yeni yıl itibarıyla döviz kurundaki volatiliteye bağlı olarak yaşanan maliyet artışları neticesinde sıfır otomobil fiyatlarında bir miktar artış oldu. Süreç içerisinde 2023 model araç stoklarının da belirli bir seviyenin altına inmesiyle indirim ve finansman kampanyaları da büyük ölçüde sonlandırıldı. Öte yandan sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ikinci el otomobil etiket fiyatlarına da %2 ile 3 olarak yansımış durumda.

SIFIR ARAÇTA FİYATI EN DÜŞÜK 4 MODEL!

Türkiye otomotiv pazarında satışa sunulan en ucuz otomobiller 805.000 TL satış fiyatı ile A Segment Hyundai i10 ve 813.000 TL fiyatı ile Kia Picanto baz modelleri. C Segment Sedan aile otomobili olan 2023 Fiat Egea Sedan 815.000 TL fiyatı ve B Segment Hatcback otomobil Renault Clio 906.000 TL fiyatı ile en uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor.

DİZEL VE MANUEL ARAÇLARIN SATILAMAMASININ NEDENİ NE?

Sürüş konforu ve daha kolay satılabilirlik sebebiyle otomatik araçlar manuel araçlara nazaran çok daha fazla tercih ediliyor. Öte yandan aynı sebebe bağlı olarak otomatik araçlar ikinci el pazarında da daha fazla rağbet görüyor. 2024 yılında satılan sıfır araçların neredeyse %90’ı otomatik araçlardan oluşurken, manuel araçlar %10’luk paya sahip. Öte yandan emisyon sebebiyle dizel araç üretiminin azalmasının yanı sıra, dizel araç bakım ve akaryakıt fiyatlarının geçmiş yıllardaki gibi farklılık oluşturmaması sebebiyle benzinli araçlar daha çok tercih ediliyor.

MART AYI ARAÇ ALIMI İÇİN AVANTAJLI MI?

Yeni yıl itibarıyla sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra buna bağlı olarak ikinci el otomobil etiket fiyatlarında da yaklaşık %2 ile 3 arasında artış gözlemliyoruz.

Döviz kurunda yükseliş yaşandığı takdirde paralel olarak sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış etkisi devam edecektir. Öte yandan İkinci el etiket fiyatlarında cüzi bir artış olmasına rağmen, düşük talep nedeniyle alıcı bulabilen reel fiyatların halen sabit olduğunu söylemek mümkün.

Artan sıfır fiyatlarına karşın bir süre daha sabit kalan ikinci el fiyatları otomobil almayı düşünen vatandaşlarımıza fiyat avantajı sunuyor. Sıfır otomobilde kampanya döneminin sonlanması ve yaşanan fiyat artışları sebebiyle talebin ilkbahar ayları itibarıyla tekrar ikinci ele kayacağı kanaatindeyiz. Bu süreçte talebe bağlı olarak ikinci el fiyatlarında da artış olabilir. Otomobil almayı planlayan vatandaşlarımızın süreci değerlendirerek ihtiyaç ve bütçeleri doğrultusunda otomobil almaları avantajlı olacaktır.”

Kaynak: Milliyet