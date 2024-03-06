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Büyükşehir, tatbikatlarla deprem bilincini aşılıyor

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Büyükşehir, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle İzmit Hakkaniye Köyü İlk ve Orta Okulu’nda deprem tatbikatı gerçekleştirdi

Büyükşehir, tatbikatlarla deprem bilincini aşılıyor mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlediği programlarla deprem bilincini aşılıyor. Bu bağlamda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü, olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili bilincin oluşturulması amacıyla İzmit Hakkaniye Köyü İlk ve Orta Okulu’nda deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

DEPREM TATBİKATI

7’den 70’e Kocaeli halkının deprem konusunda eğitim almasına çok önem veren Büyükşehir, Hakkaniye Köyü İlk ve Orta Okulu’nda gerçekleştirdiği deprem tatbikatında ilk olarak okul yönetimiyle daha önceden yapılan deprem acil durum planı gözden geçirildi. Bu kapsamda uzman personeller tarafından verilen tavsiyelerle plan revize edildi. Ardından arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ve yönlendirme ekiplerine görevleri hatırlatıldı.

“ÇÖK-KAPAN-TUTUN” METODU

Öğrenciler ve okul personeline verilen eğitimde, deprem öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği teorik eğitimle anlatıldı. Eğitim sonrası öğrenciler ve öğretmenler deprem anı ve sonrası yapmaları gerekenleri sınıflarında bire bir uyguladı. Tatbikat, senaryo gereği İstanbul merkezli 7.1 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesiyle başladı. Deprem anında ‘çök-kapan-tutun’ metodunu başarıyla uygulayan öğrenciler depremden sonra öğretmenlerinin yönlendirmesiyle daha önceden belirlenen çıkış yollarını kullanarak, toplanma alanına ulaştı. Böylece Büyükşehir’in okul yönetimiyle planladığı tatbikat başarıyla gerçekleşmiş oldu.

DEPREM BİLİNCİ AŞILANIYOR

Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde depremin zararlarını azaltmak için eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Bu bağlamda uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimden sonra simülasyon cihazında uygulamalı olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler katılımcılara anlatılıyor. Merkezde öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu ile özel sektör çalışanlarına yönelik deprem eğitim çalışmaları yapılıyor. Ayrıca Bilgi Evleri, ilçe belediyeleri, TBB, Gez-Gör Kocaeli, derneklerle de ortak projeler yürütülüyor. Eğitim faaliyetleri okullara gidilmek suretiyle de yapılıyor ve eğitim sonrası kursiyerlere katılım belgesi veriliyor.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİYE EĞİTİM

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde bugüne kadar 107 bin 198 kişi deprem eğitimi alarak deprem simülasyon tecrübesini yaşadı. 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak deprem eğitim randevusu alabilir.

Kaynak: BÜLTEN

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06 Mar 2024 - 10:01 - Gündem --- Okunma

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