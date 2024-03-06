Derince'de dönemin son meclis toplantısı yapıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki meclis karar özetlerinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda komisyon ve müdürlüklerden gelen dört madde karar bağlandı. Meclis toplantısı ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Aygün “2019-2024 dönemimizin son meclis toplantısını kıymetli meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Almış olduğumuz kararların Derince’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi. Başkan Aygün, meclis toplantısının ardından geçtiğimiz günlerde meclis üyeleriyle düzenlediği buluşmaya katılamayan meclis üyelerine beş yıl boyunca ilçeye sundukları katkılar nedeniyle plaket takdiminde bulundu.