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Dolar/TL yeni zirveyi gördü

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Yükselişi hızlanan dolar/TL güne 31,70'in üzerinde başlarken, sıkılaştırma adımı atan TCMB bankalarla görüştü.

Dolar/TL yeni zirveyi gördü mask
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Değer kaybı ay başından bu yana görece hızlanan dolar/TL güne 31,70'li seviyelerden başlarken, sıkı para politikasına rağmen gücünü koruyan enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası (TCMB) kredilerde ilave sıkılaştırma adımı attı.

Bankacılar TCMB'nin son günlerde döviz talebiyle ilgili olarak bankalarla görüştüğünü belirtirken, TCMB dün tekrar TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemine başladı.

TCMB dün menkul kıymet tesisi kapsamında ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırını düşürerek para politikasında ilave sıkılaştırma adımı attı. TCMB, ilave adımlar üzerinde çalıştığını belirtti.

ENFLASYON VERİSİ SONRASI BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Enflasyon, TCMB'nin faizi yüzde 45'e yükseltip piyasadaki likidite fazlasını çekmesine rağmen şubat ayında tahminleri aşarken, TCMB'nin yakından izlediği çekirdek göstergeler de yüksek seyrini korudu.

Enflasyon verisinin ardından zaten TCMB tahminlerinin üzerinde yıl sonu enflasyon tahminleri bulunan piyasalar tahminlerini daha da yükseltirken TCMB'nin yeni faiz artırımları yapabileceğini tahminlerine almaya başladılar.

Son para politikası toplantısında enflasyon eğilimde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağı uyarısında bulunan TCMB, gece yarısından sonra yaptığı açıklama ile ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırını düşürerek ilave sıkılaştırma adımı attı. TCMB, ilave adımlar üzerinde çalıştığını da belirtti.

BANKALARLA GÖRÜŞME

Diğer taraftan yerel seçimler öncesinde döviz talebinde "gereksiz" buldukları bir talep olduğunu belirten bankacılar TCMB'nin dün, artan döviz talebinin kaynağını anlamak ve piyasadaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla telefonda görüştüğünü belirttiler.

Bankacılar ayrıca dün artan döviz talebi nedeniyle TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptığını ifade ettiler. TCMB dün Temmuz ayından bu yana ilk defa yaptığı söz konusu 475 milyon dolar tutarında forward işlemi yaparken, tutar 28 Mayıs, yani genel seçim öncesi dönemden bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

TL'DE DEĞER KAYBI HIZLANDI, RİSK PRİMİ ARTTI

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri (kredi risk primi) şubat ayının sonundaki 284 baz puan seviyesinden dün itibarıyla 321 baz puana yükseldi.

Dolar/TL bugün yüzde 0,4 yükselişle 31,72 seviyesinde güne başlarken, değer kaybı son günlerde belirgin ölçüde hızlandı. Eylül başından bu yana düzenli olarak değer yitiren TL sadece mart ayının ilk dört gününde yüzde 1,4 değer kaybetti. TL, ocak ayında yüzde 2.7, şubatta yüzde 2.9 kayıp yaşamıştı.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları temkinli işlemlerde gerilerken Çin borsaları da Pekin'in ekonomiyi destekleyici adım atmamasının ardından düşüş kaydetti.

Dolar ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'nın bugünkü sunumu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın açıklayacağı faiz kararı ve Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yatay seyretti.

Kaynak: Reuters

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06 Mar 2024 - 10:03 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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