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Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 6 Mart Kocaeli Altın Fiyatları)

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Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin belirlediği altın fiyatlarını merak ediyor.

Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 6 Mart Kocaeli Altın Fiyatları) mask
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Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 6 Mart Çarşamba ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİALIŞSATIŞ
22 AYAR BİLEZİK2.0312.231
14 AYAR1.2502.050
ATA LİRA14.97015.970
ÇEYREK ALTIN3.5703.920
YARIM ALTIN7.1407.840
ZİYNET ALTIN14.27015.670
REŞAT 5'Lİ72.30079.300
22 AYAR YARIM GR1.0151.130
24 AYAR YARIM GR1.0901.210
24 AYAR 1 GR2.1802.380

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

06 Mar 2024 - 10:23 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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