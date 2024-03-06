Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 6 Mart Kocaeli Altın Fiyatları)

Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 6 Mart Çarşamba ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 2.031 2.231 14 AYAR 1.250 2.050 ATA LİRA 14.970 15.970 ÇEYREK ALTIN 3.570 3.920 YARIM ALTIN 7.140 7.840 ZİYNET ALTIN 14.270 15.670 REŞAT 5'Lİ 72.300 79.300 22 AYAR YARIM GR 1.015 1.130 24 AYAR YARIM GR 1.090 1.210 24 AYAR 1 GR 2.180 2.380

Kaynak: Haber Merkezi