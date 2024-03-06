Soğukkanlı şoför faciayı önledi

Sakarya Otobüs Terminalinden aldığı yolcularla İstanbul Esenler’e doğru harekete geçen otobüsün İzmit’te turbosu yandı. Otobüsün içerisinin dumanla kaplanmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Otobüs şoförü soğukkanlı davranarak, aracını emniyet şeridine çekip yolcularını indirdi.
Marmara Otoyolu’nda meydana gelen olay sonrası polis güvenlik şeridi oluşturdu. Yolcular bir süre otobanda yol kenarında bekledikten sonra firma ikinci otobüsü göndererek yolcularını İstanbul otogarına götürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.