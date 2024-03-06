Sezer: Kentsel dönüşümü hızlandıracağız

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafları ziyaret ederek projelerini anlattı. Merkez Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Sezer, yerel seçimlerde destek istedi. Esnafların taleplerini dinleyerek yeni dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri anlatan Sezer, Gölcük’te kentsel dönüşüme yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

GÖLCÜK’TE DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECEK

Gölcük’ü geliştirecek yeni yatırımlara imza atacaklarını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Eski sanayi alanında içerisinde; bodrum kat, otopark, zemin katı ticaret alanı, üzeri konut alanı, karayolu tarafında ise kapalı pazar yeri olan yeni bir yaşam alanı inşa ederek, kentsel dönüşümü hızlandıracağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN