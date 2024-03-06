Çayırova’da dönemin son meclisi yapıldı

Çayırova Belediyesi Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı, dönemin son meclis toplantısı oldu. Gündem maddeleri öncesinde son meclis toplantısı olması dolayısıyla bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “2019-2024 mahalli idareler yönetiminin belediye boyutunda son meclis toplantısını yapıyoruz. 5 yıl boyunca Çayırova’mızadaki her bir vatandaşımıza eşit hizmet üretmek adına çalışmalar gerçekleştirdik ve kararlar aldık. Bu dönemin son oturumunda tüm meclis üyelerimize sundukları katkılardan ötürü teşekkür ederim” dedi.
MECLİS ÜYELERİNE PLAKET
Gündem dışı gerçekleşen konuşmaların ardından meclis toplantısında gündem maddelerine geçildi. Meclisin birinci gündem maddesi oy birliğiyle, ikinci gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken, üçüncü, dördüncü ve beşinci gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısı sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.