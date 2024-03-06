Gebzespor’a şampiyon teknik direktör

SERTAÇ GEZER TAKIMIN BAŞINA GETİRİLDİ

Gebzespor’un yeni teknik sorumlusu Sertaç Gezer 40 yaşında. Futbolculuk kariyerinden Ankara Demirspor, Karsspor ve Giresunspor takımlarında forma giyen Sertaç Gezer, teknik adam olarak Keçiörengücü ve Ankaraspor altyapısında göreve başladı. Sertaç Gezer, BAL’da Ankara Çubukspor, Amasya FK ve Tavşanlı Linyitspor takımlarını çalıştırdı. Geçen yıl BAL’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kulübü ile şampiyonluk sevinci yaşadı. 3.Lig’de de bu takımla sezona başladı, 23 Ocak’ta görevinden ayrıldı.