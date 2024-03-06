Gebzespor’a şampiyon teknik direktör

SERTAÇ GEZER TAKIMIN BAŞINA GETİRİLDİ
Gebzespor’un yeni teknik sorumlusu Sertaç Gezer 40 yaşında. Futbolculuk kariyerinden Ankara Demirspor, Karsspor ve Giresunspor takımlarında forma giyen Sertaç Gezer, teknik adam olarak Keçiörengücü ve Ankaraspor altyapısında göreve başladı. Sertaç Gezer, BAL’da Ankara Çubukspor, Amasya FK ve Tavşanlı Linyitspor takımlarını çalıştırdı. Geçen yıl BAL’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kulübü ile şampiyonluk sevinci yaşadı. 3.Lig’de de bu takımla sezona başladı, 23 Ocak’ta görevinden ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.