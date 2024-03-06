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Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk oluyor

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerinin evlerine misafir oluyor. Çiftçi, gerçekleşen ev toplantılarında Çayırovalılara yaptığı ve yapacağı projelerden söz ediyor.

Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk oluyor mask
Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk oluyor
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Görev süresi boyunca Çayırova’da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde de saha çalışmalarına hız kazandırdı. SKM’nin belirlediği programlar kapsamında, ilçeyi sokak sokak gezen Başkan Çiftçi, gerçekleşen saha, esnaf ve dernek ziyaretlerinin yanı sıra, Çayırovalı hemşehrilerinin evlerine de konuk oluyor. Kendisini hanesine davet eden ilçe sakinlerine misafir olan Başkan Çiftçi, gerçekleşen programlarda kendisine iletilen sorunları da dinleyerek, çözüm için gerekli adımları atıyor.

Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk oluyor

ULAŞIM ALANINDA BÜYÜK PROJELER

AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarıyla gittiği ziyaretlerde kendisine iletilen sorunları dinleyen Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmaları da Çayırovalılara anlatıyor. Çayırova’da yapılması gereken hizmetler, Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek çalışmalar ve neslin ihyasına yönelik hizmetler olmak üzere 3 ana başlıkla yol haritası belirlediklerini açıklayan Çiftçi, yeni dönemde de özellikle ulaşım noktasında atacakları adımlarla Çayırova’nın kronik bir sorunu haline gelen ilçeye giriş çıkış problemini çözeceklerini ve ilçedeki şehir içi trafik yükünü azaltacaklarını dile getiriyor. Çiftçi’yi misafir eden Çayırovalılar, davetlerini kırmayan ve kendilerini bilgilendiren Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletiyor.

Kaynak: BÜLTEN

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06 Mar 2024 - 11:03 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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