Gebze Pelitli ve Balçık’ta yeni imar yolları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir taraftan var olan yolların kalitesini yükseltirken bir taraftan da yeni imar yolları açıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde iki ayrı noktada başlatılan yeni imar yolu çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından devam ediyor. Gebze’de Pelitli ve Balçık mahallerinde imar planlarının tamamlanması sonrasında oluşan ihtiyaç doğrultusunda yeni imar yolları açılıyor. Büyükşehir’in 15 metre genişliğinde yaptığı yeni imar yolları ile ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı bölgede ulaşım hızlı, güvenli ve kolay bir duruma gelecek. Çalışmaların tamamlanmasından sonra GOSB’a (Gebze Organize Sanayi Bölgesine) ve köylere ulaşım kolaylaşacakken, bölgenin sanayi açısından gelişmesinin de önü açılacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.