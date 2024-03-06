Japon deprem uzmanından Marmara depremi için önemli açıklama

Aci Gerçekler - Sayın başkan !!!!!! Hiç masrafa girme depreme karşı en kolay ve de en garantili önlem RUHSATSIZ KAÇAK BİNALAR İÇİN acilen, AF ÇIKARIP RUHSATLARINI VER. İçin rahat tut.ne de

olsa "DEPREMİN FITRATINDA ÖLMEKTE VAR YARALANMAKTA VAR".