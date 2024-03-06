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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Mar 2024 - 11:10- Gündem G:

Japon deprem uzmanından Marmara depremi için önemli açıklama

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” şeklinde açıklamada bulunarak herkesi uyardı.

Japon deprem uzmanından Marmara depremi için önemli açıklama mask
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Çanakkale’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi daha önceden tahmin ettiğini ileri sürülen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama geldi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’nda konuşan deprem uzmanı Moriwaki, Marmara'da her an deprem olabileceğini ve hazır olunması gerektiğini ifade etti.

"MARMARA BÖLGESİ'NDE HER AN DEPREM OLABİLİR"

Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” ifadelerini kullandı.

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemini ifade eden Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

"ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİNİ TEMEL ALACAĞIZ"

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı. İlçeyi 10 yıldır yöneten Başkan Kargı, “Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak” dedi.

Kaynak: İHA

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06 Mar 2024 - 11:10 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Volkan - Duadan başka ne yaptınız binalar eski yenilerde güvenli mi? İnsanlarda alım gücü yok bitirdiniz deprem olursa kaç milyon insan ölecek? dahası nasıl bir yağma olacak tahmin edemezsiniz. Askeriye şehir dışında ve her yerde kaçak mülteci değişik insan dolu

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 06 Mart 12:41
01

Aci Gerçekler - Sayın başkan !!!!!! Hiç masrafa girme depreme karşı en kolay ve de en garantili önlem RUHSATSIZ KAÇAK BİNALAR İÇİN acilen, AF ÇIKARIP RUHSATLARINI VER. İçin rahat tut.ne de

olsa "DEPREMİN FITRATINDA ÖLMEKTE VAR YARALANMAKTA VAR".

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Mart 11:23

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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