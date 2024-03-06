Mide bulandıran görüntü, biberleri böyle paketlediler

Dışarıdan sipariş edilen yemeklerin yanında gönderilen acı biberlerin paketleme işleminin nasıl yapıldığını gözler önüne seren bir video, sosyal medyada gündeme oturdu.
PAKETLERİN ÜSTÜNE HAPŞIRDILAR
Dışarıda yenilen ya da sipariş verilen yemeklerin yanına paketlenmiş olarak konulan turşu biberlerin paketlenme anı, görenlere 'pes' dedirtti. Sosyal medyada yayılan bir videoda, önlerinde turşu biber kovası bulunan iki kişinin, hijyen koşullarının yetersiz olduğu bir yerde, eldivensiz bir şekilde paketlere biberleri doldurduğu görüldü. Biberleri dolduran kişilerden birinin, biberlere doğru hapşırma anı da saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kendine Göre Yorumcu - Bu biberi yiyenlerin neden bibere bu kadar bayıldığı belli oldu. Lezzeti buradan geliyormuş...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.