İkbal Gürpınar, Çayırova’ya geliyor

Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyal yaşamlarına katkı sunmaya devam eden Çayırova Belediyesi, bu bağlamda önemli isimleri Çayırovalılarla bir araya getirmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikte, ünlü televizyon sunucusu İkbal Gürpınar, ‘Mutlu Kadın Mutlu Toplum isimli söyleşiyle Çayırovalı sevenleriyle buluşacak. 7 Mart Perşembe günü saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa yoğun bir katılımın olması bekleniyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda İkbal Gürpınar’ın gerçekleştireceği “Mutlu Kadın Mutlu Toplum’ söyleşisine tüm halkımız davetlidir” denildi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.