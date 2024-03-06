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06 Mar 2024 - 11:32- Siyaset G:

Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız”

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Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Derince’de faaliyetlerini sürdüren mali müşavirlerle bir araya geldi

Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız” mask
Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız”
Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız”
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31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında kentin dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Adayı Şirin bu kez düzenlenen programda Derince’de faaliyetlerini sürdüren mali müşavirlerle bir araya geldi.

Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız”

 

MALİ MÜŞAVİRLERLE TOPLANTI

Konuklarına katılımları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Adayı Şirin “İlçemizin dinamikleri ile bir araya geldiğimiz toplantılarda projelerimizi paylaşıp, sunulan görüş ve önerileri dikkatle not alıyoruz. Derince’mizin gelişimine artı değer katacak her proje ve öneriye açığız. Bu anlayış çerçevesinde bir araya geldiğimiz ve bizlerle görüşlerini paylaşan kıymetli mali müşavirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız”
Şirin, “Projelerimizle Derince için hazırız”

Kaynak: Bülten

# HER, başkan, parti, 31 Mart

06 Mar 2024 - 11:32 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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